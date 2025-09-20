İzmir Karabağlar’da uyuşturucu ticareti yapan torbacı, 105 ayrı dosyadan 10 yıl hapis cezası ile yakalandı. Ekipler, suçüstü yaptığı operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

105 ayrı dosyası olan torbacı yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen operasyonlarda, 105 ayrı dosyası bulunan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A., suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu haplar ve nakit ele geçirildi

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul çevrelerine yönelik uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalara hız verdi. Uzun süredir takip edilen M.A., okul çevresinde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyonda, M.A. ile birlikte 5.600 uyuşturucu hap, 55 bin 300 TL ve 50 avro ele geçirildi. Ayrıca, M.A’nın evinde yapılan aramalarda 11.690 uyuşturucu hap ve 601,9 gram esrar bulundu.

M.A., dolandırıcılık, hırsızlık, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlardan kaydı bulunuyor. Toplamda 105 ayrı dosyasından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Operasyon sırasında M.A.'ya uyuşturucu madde veren G.U. hakkında, savcılık talimatıyla "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.