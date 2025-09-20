İzmir Bayındır’da dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında arı kovanları zarar gördü.

İzmir Bayındır'da dağlık alanda yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Arıkbaşı Mahallesi Kireç Dağı mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yangının ihbar edilmesinin ardından, Bayındır Orman İşletme Şefliği’ne bağlı 7 ekip ile Torbalı, Bayındır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Kaymakam yerinde inceledi

Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, yangına müdahale eden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgedeki vatandaşların arı kovanlarının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın sonrası bölgedeki zarar gören arı kovanlarının tespiti yapıldı. Ekipler, yangının tam olarak ne zaman ve nasıl başladığını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.