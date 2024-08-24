İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir merkezli olarak gerçekleştirilen "Narkoçelik-34" operasyonlarının detaylarını paylaştı. Türkiye genelinde 11 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda büyük bir başarı sağlandı. Uyuşturucu madde satışına yönelik yapılan bu geniş çaplı operasyonda, toplam 103 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 100’ü tutuklandı.

11 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, "Narkoçelik-34" operasyonları Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Operasyonlar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve Eskişehir’in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır illerinde de eş zamanlı olarak uygulandı.

74 farklı adres

Operasyonlara 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar katıldı. Toplamda 74 farklı adrese yapılan baskınlar sırasında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışına karışan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Operasyonlarda dikkat çeken detaylardan biri, şüphelilerin uyuşturucu satışından elde ettikleri ücretleri kripto para aracılığıyla aldıklarının tespit edilmesi oldu.

Tek operasyonda yüzde 97 başarı oranı

"Narkoçelik-34" operasyonlarının başarı oranı oldukça yüksek oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tek bir operasyonda 100 tutuklama ile yüzde 97 oranında bir başarı sağlandı. Bu oran, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir aşama kaydedildiğini ve güvenlik güçlerinin etkinliğini gösterdi.