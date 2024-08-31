Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2018, 2021 ve 2023 yıllarında belirlenen 11 farklı yatırımın proje bazlı devlet desteği kapsamından çıkarılmasına karar verildi. Bu kapsamda, söz konusu yatırımlar için daha önce verilen devlet yardımları artık geçerli olmayacak.

Proje bazlı desteklerden çıkarılan yatırımlar

Yürürlükten kaldırılan bu destekler, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yatırımları kapsıyor. Ancak hangi yatırımların bu kapsamda olduğu henüz açıklanmadı. Bu karar, devletin belirli projelere yönelik destek politikasında bir değişiklik olduğunu gösteriyor.

Gelecek dönem etkileri

Proje bazlı devlet desteğinden çıkarılan bu yatırımlar, finansman açısından zorluklarla karşılaşabilir. Bu durum, yatırımcıların yeni stratejiler geliştirmesini gerektirebilir. Öte yandan, devletin bu tür kararlarla kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedeflediği de düşünülebilir.