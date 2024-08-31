Yunanistan'ın Volos kenti, deniz yüzeyini kaplayan tonlarca ölü balık nedeniyle ciddi bir ekolojik krizle karşı karşıya. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, 27 Ağustos'tan bu yana süren temizlik çalışmalarına rağmen, bölgede yaşanan bu felaketin kamu sağlığı ve yerel ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Volos'ta 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Kötü kokular ve kamu sağlığı endişeleri

Volos kıyılarında binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplaması, bölgedeki kötü kokuların artmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına neden oldu. Yetkililer, temizlik çalışmalarının devam ettiğini ancak bu durumun kamu sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle önlem alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sahillerde yüzülmemesi ve balık tutulmaması uyarısında bulunuldu.

Ölü balıkların kaynağı ve nedenleri

Ülke basınında çıkan haberlere göre, ölü balıkların Kayra Gölü'nden geldiği belirtiliyor. Gölün 1962'de sıtma ile mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yılki sağanak yağışlar ve seller nedeniyle gölün tekrar dolduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, göl sularının tatlı su balıklarını Volos'un bulunduğu Pagasit Körfezi'ne ittiğini ve bunun da balık ölümlerine neden olduğunu aktardı.

Toplanan balık miktarı ve savcılık soruşturması

Kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından, şu ana kadar 100 tonun üzerinde balığın özel araçlarla toplandığı bildirilmişti. 27 Ağustos'ta meydana gelen bu olayın ardından, savcılık deniz suyu kirliliği ve balıkların ölüm nedenini belirlemek amacıyla bir soruşturma başlatılmıştı.