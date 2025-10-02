Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Hayvan hırsızlığı suçundan aranıyordu

Edinilen bilgiye göre, büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U. (34)’nun ilçede olduğu tespit edildi.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası düzenlenen operasyonla firari yakalandı.

R.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.