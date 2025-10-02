Muğla’nın Milas ilçesinde, yarım saat arayla iki trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve bazı yolcular araçta sıkıştı.

İlk kaza: Tır ile servis aracı çarpıştı

Milas-Bodrum yolunda ilk kaza, plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen bir tır ile servis aracının çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada servis aracındaki bazı yolcular araçta sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yolcuları kurtarırken, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İkinci kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı

İlk kazanın gerçekleştiği bölgeye yakın noktada, Milas yönüne seyreden bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinde başka yaralanma olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Yetkililerden açıklama

Polis ekipleri kazaların yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.