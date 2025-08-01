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Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 11 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. isimli şahıs tespit edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekiplerinin düzenlediği uygulamada yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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