İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekiplerinin düzenlediği uygulamada yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Cezaevi firarisi Karşıyaka’da yakalandı
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 11 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. isimli şahıs tespit edildi.
Yakalandı, adliyeye sevk edildi
Polis ekiplerince gözaltına alınan N.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA