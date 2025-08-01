Çiğli Belediyesi gençlere üniversite tercih desteği verdi

Çiğli Belediyesi, gençlerin eğitim hayatındaki en kritik aşamalardan biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde adayların yanında oldu. Belediye bünyesindeki Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), 11 Ağustos tarihine kadar ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sağladı.

ÇİBEM’de uzman rehberler destek verdi

ÇİBEM’de alanında uzman rehber öğretmenler, gençlerin ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümleri belirlemelerine yardımcı oldu. Öğrenciler, 444 35 52 numaralı telefondan randevu alarak bu ücretsiz hizmetten yararlandı.

Başkan Yıldız gençlerin geleceğine önem verdi

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençlerin geleceğinin kendileri için öncelik ve sorumluluk olduğunu vurguladı. Yıldız, üniversite tercih sürecinin sadece okul seçimi değil, aynı zamanda yaşam rotasının belirlenmesi olduğunu belirtti. Başkan, “Gençlerimizin yanında olmak, onları doğru yönlendirmek ve geleceğe güvenle adım atmalarını sağlamak için ÇİBEM’de danışmanlık hizmetini başlattık. Bu hizmet, gençlerimize duyduğumuz güvenin ve hayallerine verdiğimiz değerin göstergesidir.” dedi.