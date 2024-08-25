Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Maria Branyas Morera'nın 117 yaşında ölmesi, uzun ömrün sırlarına dair merakları artırdı. Branyas, uzun yaşamasını düzenli bir yaşam, iyi ilişkiler, doğa ile temas ve duygusal dengeye borçlu olduğunu belirtmişti.

Bilim insanları şansa ve genetiğe dikkat çekiyor

Ancak bilim insanları, 100 yaşını aşan kişilerin sağlık ve yaşam tarzı tavsiyelerine dikkat edilmemesi gerektiğini savunuyor. Brighton Üniversitesi'nden Biyogerontoloji Profesörü Richard Faragher, bu kişilerin yaşlarının uzunluğunu genetik avantajlara veya şansa atfettiğini ifade etti.

Kadınların daha uzun yaşama eğilimleri ve şansın rolü

Ayrıca, kadınların erkeklerden daha yavaş yaşlandığına dikkat çeken University College London'dan Genetikçi Prof. David Gems, şansın uzun ömür üzerinde büyük rol oynadığını belirtti. Uzmanlar, sağlık sistemleri ve hijyen koşullarındaki iyileştirmelerin yaşam beklentisini artırabileceğini vurguluyor.