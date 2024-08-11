Balıkesir'de 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü, su hizmetlerinde kesintiler yaşanabileceği açıklandı. Şehir genelinde çeşitli bölgelerde planlanan bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyebilir. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su kesintileri nedeniyle vatandaşların önceden hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.

Güncel bilgilere erişim önemli

Su kesintileri hakkında en güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, Balıkesir Belediyesi’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Belediye, kesinti saatleri, etkilenecek bölgeler ve diğer detaylar hakkında düzenli bilgilendirme yaparak vatandaşları haberdar etmeye devam edecek.