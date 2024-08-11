1. Leyla Erbil / Gece'de
“Zamansız bir yazarın kendi kurallarını koyarak, cesur bir şekilde oluşturduğu muazzam dil ve kurguya hayran kalmak için…”
2. Emma Goldman / Hayatımı Yaşarken
“‘Dans etmediğim bir devrim benim devrimim değildir’ diyen dünyanın en ünlü anarşist feministinin hayatından muhteşem dersler almak için…”
3. Dostoyevski / Ölüler Evin’den Anılar
“Tolstoy’un bu roman için ‘Modern edebiyatta bundan daha iyi bir kitaba rastlamadım’ dediğini anlamak için…”
4. Nâzım Hikmet / Memleketimden İnsan Manzaraları
“Şiirin gücüne hayran kalmak için…”
5. Latife Tekin / sSevgili Arsız Ölüm
“Büyülü gerçeklik akımının Türk edebiyatındaki en güzel örneğini görmek için…”
Kaynak: Haber Merkezi