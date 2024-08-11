1. Leyla Erbil / Gece'de

“Zamansız bir yazarın kendi kurallarını koyarak, cesur bir şekilde oluşturduğu muazzam dil ve kurguya hayran kalmak için…”

2. Emma Goldman / Hayatımı Yaşarken

“‘Dans etmediğim bir devrim benim devrimim değildir’ diyen dünyanın en ünlü anarşist feministinin hayatından muhteşem dersler almak için…”

3. Dostoyevski / Ölüler Evin’den Anılar

“Tolstoy’un bu roman için ‘Modern edebiyatta bundan daha iyi bir kitaba rastlamadım’ dediğini anlamak için…”

4. Nâzım Hikmet / Memleketimden İnsan Manzaraları

“Şiirin gücüne hayran kalmak için…”

5. Latife Tekin / sSevgili Arsız Ölüm

“Büyülü gerçeklik akımının Türk edebiyatındaki en güzel örneğini görmek için…”