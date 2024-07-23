Afyonkarahisar’da, 12 ayrı suç kaydı bulunan ve 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan H.A., polis tarafından yakalandı.

1 yıl 8 ay hapis cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda, H.A.'nın silahla tehdit suçundan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Cezaevine gönderildi

Ekipler, H.A.’nın izini sürerek kent merkezinde başarılı bir operasyonla şahsı yakaladı ve gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.A., gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.