Milli Savunma Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, Pençe operasyon bölgesinde gerçekleştirilen hava harekâtıyla birlikte kırmızı kategoride aranan 4 PKK'lı teröristten biri olan Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Pençe operasyon bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonun, bölgedeki terör örgütlerine yönelik verilen ağır darbelerden biri olduğu vurgulandı. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden biri olan Sevkan Çele'nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirtildi.

MSB açıklamasına göre, etkisiz hale getirilen Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan'ın terör örgütü PKK'ya üye olmak ve örgütü yönetmek suçlarından arandığı kaydedildi. Kalkan'ın terör faaliyetlerinde önemli rol oynadığı ve bölgedeki güvenlik tehditlerinden biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.