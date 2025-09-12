A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’la karşılaşacak. Saat 21.00’de başlayacak maç öncesi Cedi Osman’ın sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, EuroBasket 2025’te oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak namağlup şekilde yarı finale yükseldi. Arena Riga’da oynanacak Türkiye–Yunanistan mücadelesi TRT 1’den canlı yayımlanacak.
Cedi Osman’ın oynayacak mı?
Polonya maçında sakatlanan Cedi Osman’ın ayak bileğinde şişlik ve ağrı olduğu öğrenildi. Milli basketbolcu sabah idmanına katıldı. İğne tedavisiyle de olsa sahada olma ihtimali bulunuyor. Kesin karar maç saatinde verilecek.
Türkiye, 2001 Avrupa Şampiyonası’ndan sonra ilk kez final hedefi için parkeye çıkacak. Maçın sonucu, milli takımın tarihi yolculuğu açısından kritik önem taşıyor.