İzmir’in Balçova ilçesinde meydana gelen ve 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Olayın merkezindeki 16 yaşındaki saldırgan E.B., pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ı hayatını kaybettirdi. Saldırıda yaralanan Polis Memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş, hızla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

10 Şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürütmek üzere 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırganla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 27 kişi, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu kişiler arasında saldırganın anne ve babası ile iki arkadaşı da bulunuyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, 10 Eylül Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda, şüphelilerin tamamının saldırganın akranları olduğu ve olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediğinin sorulduğu öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Saldırının ardından yaralı olarak gözaltına alınan E.B.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, İzmir dışında İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli’de gözaltına alınan şüphelilerden birinin İran, dört kişinin ise Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Aralarında saldırganın ebeveynleri N.B. ve A.B.'nin de bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ ideolojisine özenmiş

E.B.’nin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde, sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, saldırı ve ideoloji içerikli videolar izlediği belirlendi. Özellikle DEAŞ’ın ideolojisini benimsediği tespit edilen saldırganın, internette yer alan el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını da izlediği ve içinde torpil bulunan patlayıcıları uygulamalı olarak hazırladığı saptandı. İncelemeler, saldırının herhangi bir terör örgütünden alınan talimatla değil, E.B.’nin kendi planlamasıyla gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

“Ben 16 yaşımı göremeyeceğim”

16 yaşındaki saldırganın, akran zorbalığı nedeniyle okulların açıldığı günü özellikle seçtiği ve arkadaşlarına “Ben 16 yaşımı göremeyeceğim” dediği ortaya çıktı. Saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, hedef olarak son olarak Balçova’daki polis merkezini seçtiği bilgisi edinildi. Lise öğrencisi E.B., yaklaşık bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin durumu fark etmesine rağmen yetkili makamlara başvurulmadığı kaydedildi.

Silah kullanmayı babasından öğrenmiş

Saldırganın babası N.B.’nin uzun yıllardır avcılık hobisi bulunduğu ve ruhsatlı iki tüfeği olduğu öğrenildi. N.B.’nin oğlunu küçük yaşlardan itibaren avlanmaya götürdüğü ve silah kullanmayı öğrettiği bildirildi. Saldırganın hastanedeki tedavisi sürerken, 2 yaşındaki kız kardeşi devlet korumasına alındı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Olayla ilgili bilgiler İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyuna açıklanan resmi raporlar üzerinden derlenmiştir. Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırılmış, polis merkezleri ve okul çevrelerinde kontrol noktaları oluşturulmuştur.