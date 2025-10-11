Şirketin açıklamasına göre bu çalışma, hizmet kalitesini artırmak amacıyla İzmir’in tüm ilçelerini kapsayacak.

İzmir’de gece saatlerinde kısa süreli kesinti

Resmi açıklamada, “Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Planlı altyapı iyileştirme çalışmasının gece trafiğin en az olduğu saatlerde yapılacağı, internet ve ses servislerinde yaşanabilecek olası kesintilerin sabah saatlerine kadar giderileceği belirtildi.

30 ilçenin tamamı etkilenecek

Turkcell Superonline’ın açıklamasına göre, 12 Ekim 2025 tarihinde İzmir’in 30 ilçesinin tamamında kısa süreli internet ve ses hizmeti kesintileri yaşanabilir. Bu ilçeler arasında Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca, Bayraklı, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Çiğli, Karabağlar, Torbalı, Menemen, Urla, Seferihisar, Menderes, Foça, Bergama, Aliağa, Tire, Ödemiş, Beydağ, Selçuk, Dikili, Kınık, Kiraz, Kemalpaşa, Karaburun, Güzelbahçe, Bayındır ve Çeşme bulunuyor.

Hizmet kalitesi artırılacak

Şirket, bu çalışmaların uzun vadede bağlantı kalitesini güçlendirmeyi ve kesintisiz iletişim deneyimi sağlamayı amaçladığını belirtti. Kullanıcıların, çalışmalar süresince sabırlı olmaları ve resmi duyurular için Turkcell Superonline’ın web sitesini takip etmeleri önerildi.