Türkiye’de suç örgütleri, çocukları tetikçi olarak kullanmaya başladı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti hukukçularının hazırladığı taslağa göre, çocukları suç eylemlerinde kullanan çetelere katlamalı cezalar uygulanacak, tetikçi çocuklara ise ceza indirimi yapılmayacak.

Çetelere katlamalı cezalar

Taslağa göre çocukları adam öldürme veya başka suçlarda kullanan suç örgütlerine verilen cezalar, her suç tipi için kat artırımlı uygulanacak. Amaç, suç örgütlerinin çocukları manipüle etmesini engellemek ve caydırıcılığı artırmak.

Çocukların takibi ve rehabilitasyonu

Taslak kapsamında, basit bir suç işlemiş olsalar bile çocukların takip edilmesi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçirilmesi planlanıyor. AK Parti kaynakları, “Artık suç işledikten sonra çocuğun Emniyet’te kaydı alınıp bırakılmayacak. Tüm ilgili kurumlar sorumluluk üstlenecek” dedi.

Ebeveyn sorumluluğu

Çalışmada, mafya ve çetelerin en fazla dağılmış ailelerin çocuklarını kullandığı tespit edildi. Bu nedenle, suç işleyen çocukların ebeveynlerinin sorumluluklarının yeniden ele alınması da taslakta yer alıyor.

Ceza indirimi uygulanmayacak

Taslakta, adam öldürme gibi ciddi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altında olsalar dahi ceza indirimi uygulanmayacak. Adalet Bakanlığı kaynakları, Fransa örneğine benzer şekilde hâkimlerin, suç işleyen çocuğu yetişkinler gibi değerlendirebileceğini belirtti. Her dosyanın, çocuğun psikolojisi, kastı ve suç işleme şekli göz önünde bulundurularak ayrı ayrı ele alınacağı ifade edildi.