12 Eylül Perşembe günü Denizli'de hava durumu, yüksek sıcaklık ve nem oranıyla dikkat çekecek. Sıcak hava dalgası, şehrin genel hava koşullarını etkileyerek, günlük yaşamı zorlaştırabilir. Meteorolojik veriler, bu tarihteki hava koşullarını detaylandırıyor.

Hava durumu detayları

Sıcaklık: 12 Eylül Perşembe günü Denizli'de sıcaklıkların oldukça yüksek olması bekleniyor. En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık ise 35°C olarak tahmin ediliyor. Bu, yazın en sıcak günlerinden biri olabilir.

Nem: Nem oranının %26 ile %86 arasında değişmesi öngörülüyor. Bu geniş aralık, gün boyunca nem seviyelerinin önemli ölçüde değişebileceğini ve yüksek nemin rahatsızlık yaratabileceğini gösteriyor.

Rüzgar: Rüzgarın saatte 8 ila 10 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yönü ise henüz belirginleşmemiş durumda. Hafif bir rüzgar, sıcak havanın etkisini bir nebze hafifletebilir.

Geçmiş Veriler: Son yıllarda Denizli'deki 12 Eylül hava durumu verileri, sıcaklıkların genellikle yüksek olduğunu ve nem oranlarının geniş bir aralıkta değiştiğini gösteriyor. 1991-2020 yılları arasındaki veriler, geçmişteki sıcaklık ve nem seviyelerinin benzer olduğunu doğruluyor.

Öneriler:

Yüksek sıcaklık nedeniyle dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının.

Bol su tüketmeye özen gösterin ve hafif, serin giysiler tercih edin.

Nem oranının yüksek olması nedeniyle, terlemeyi önlemek için nemli havalarda dikkatli olun.

12 Eylül Perşembe günü Denizli'de beklenen sıcak hava ve yüksek nem oranı, hava koşullarına uyum sağlamanızı gerektirecek. Günün erken saatlerinde dışarı çıkmanız ve gerekli önlemleri almanız önerilir.

12 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.