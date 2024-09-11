İzmir Özel Türk Koleji, Güzelbahçe Belediyesi ile imzaladığı protokolle “Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi”ni kurarak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekliyor. 28 dönümlük alanda, can dostlarımız için bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak.

"İkinci Şans Pati Hareketi" ile destek

75 yıllık eğitim tecrübesini topluma kazandıran İzmir Özel Türk Koleji, Güzelbahçe Çamlı köyünde gerçekleştireceği projede, “İkinci Şans Pati Hareketi” mottosuyla hayvanların hayatına dokunmayı hedefliyor. Bu proje, eğitim ve yerel yönetim iş birliği ile örnek bir model oluşturacak.

Projeyle birlikte, çocuklara hayvanlara karşı duyulan sorumluluğun önemi anlatılacak ve can dostlarımıza yeni bir yuva yaratmanın değerine vurgu yapılacak. Ayrıca, hayvan ve doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla düzenli ziyaretler ve gönüllü çalışmaları gerçekleştirilecek.

İzmir Özel Türk Koleji hakkında

İzmir Özel Türk Koleji, 15 Kasım 1950’de kapılarını açarak eğitimdeki öncülüğünü sürdürmektedir. Kurucu Bahattin Tatış’ın gayretleriyle kurulan kolej, yıllar içinde eğitim kalitesinden ödün vermeden büyüyerek İzmir ve Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmuştur. Bugün 5 kampüs ile eğitim veren İzmir Özel Türk Koleji, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş eğitim yöntemleri ile yeni nesiller yetiştirmeye devam etmektedir.