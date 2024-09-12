12 Eylül 2024, Perşembe günü Uşak'ta hava durumu yağışlı geçecek. Meteoroloji tahminlerine göre, Uşak çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek, hava sıcaklığında büyük bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Bununla birlikte, bölge genelinde zaman zaman kuvvetli rüzgarlar etkili olabilir.
Ege Bölgesi'nde özellikle öğleden sonra yağışların artması beklenirken, vatandaşların ani yağışlar nedeniyle olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.
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Editör: Sezin Türkyılmaz