Teori Dergisi, Ağustos sayısında dikkat çeken bir dosya ile okuyucunun karşısına çıktı. “Atmosferdeki İlk Savaş: İran’ın ABD ve İsrail’e Karşı Füzeler Savaşı” başlıklı analiz serisi, İran’ın 12 gün süren askeri direnişini yalnızca bir savaş olarak değil; ideolojik, siyasi ve stratejik bir meydan okuma olarak yorumluyor.

Dosyada yer alan Dr. Doğu Perinçek, savaşın sadece füzelerle değil, düşünsel ve tarihsel düzeyde de verildiğini savunuyor. İran’ın bu mücadeledeki rolünü “özgürlük cephesi” olarak tanımlayan Perinçek, İsrail’in “İkinci İsrail” projesine karşı bu direnişin Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini vurguluyor.

Tevfik Kadan ise savaşı nükleer caydırıcılık, uluslararası hukuk ve bölgesel denklemler üzerinden ele alıyor. İran’ın gösterdiği direnişi kültürel ve siyasi bir duruş olarak tanımlayan Kadan, yeni bir stratejik dönemin başladığına dikkat çekiyor.

Dergide ayrıca Dr. Selim Han Yeniacun ile yapılan söyleşi de yer alıyor. Yeniacun, siyonizmin tarihsel kökenlerine ışık tutarken, modern İsrail’in kuruluş sürecini finans kapitalle olan ilişkiler üzerinden yorumluyor. Bu söyleşi, Filistin sorununa tarihsel perspektiften yaklaşmak isteyen okuyucular için önemli veriler sunuyor.

Yasemin Öztürk’ün kaleme aldığı yazıda ise Kıbrıs meselesi farklı bir açıdan ele alınıyor. Öztürk, adanın siyonist stratejilerin hedefinde olduğunu belirterek, enerji projeleri ve askeri iş birlikleri üzerinden genişleyen İsrail etkisini inceliyor.

İhsan Sefa ise savaşın sahadaki teknik boyutlarını analiz ediyor. Kullanılan silah sistemlerinden hava sahası kontrolüne kadar birçok detay üzerinden modern savaş stratejilerinin geldiği noktayı ortaya koyuyor.

Son olarak Mesud Sadrmohammedi, İran İslam Devrimi’ni anti-emperyalist bir direniş hareketi olarak ele alıyor. Sadrmohammedi’ye göre bu devrim, yalnızca geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de mücadele dinamiklerini belirliyor.

Teori Dergisi’nin bu sayısı, yalnızca İran-İsrail çatışmasını değil; emperyalizmin yapısını, bölgesel stratejileri ve ideolojik dönüşümleri anlamak isteyen okurlar için kapsamlı bir kaynak niteliğinde.