Yalova’dan denize açılan iş insanı Halit Yukay’dan (43) 3 gündür haber alınamıyor. Bozcaada’ya gitmek üzere tek başına yola çıkan Yukay’ın kullandığı ‘Graywolf’ isimli tekne parçalanmış ve yarı batık şekilde Balıkesir açıklarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Yalova’nın Altınova ilçesinde yat üretim firması bulunan ve mühendis olarak yat tasarımı yapan Halit Yukay, 4 Ağustos Pazar günü saat 15.10’da kendi imalatı olan teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldı. Yakınlarının bir süre sonra kendisine ulaşamaması üzerine Sahil Güvenlik’e kayıp ihbarı yapıldı.

Parçalanmış tekne Balıkesir açıklarında bulundu

5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında, Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyir halindeki bir ticari gemi, deniz yüzeyinde yarı batık halde tekne parçaları gördüğünü bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Helikopter destekli arama çalışmaları başlatılırken, su altına dalan ekipler, teknenin parçalandığını ve motor numarasının Halit Yukay’a ait tekneyle eşleştiğini tespit etti.

Ailesi umutla bekliyor

Yukay’ın ailesi ise Marmara Adası’nda arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Baba Can Yukay, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “O gün saat 17.00’den sonra telefonundan sinyal alamadık. Oğlumla en son denize açılmadan önce görüştük. Daha sonra hiçbir haber gelmedi. Denize düştüğü için telefonu kapanmış olabilir,” dedi.

Liman çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Halit Yukay’ın denize açıldığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde teknesiyle Yalova limanından ayrıldığı anlar net bir şekilde görülüyor. Bu kayıtlar soruşturma dosyasına eklendi.

Çalışmalar genişletildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 deniz unsuru ile yürütülen çalışmalarda; balıkçı tekneleri de destek veriyor. Aramalar, Kapıdağ Yarımadası’nın kuzeybatısındaki Turan Köyü ile Ormanlı Köyü kıyı şeridi ve Manastır Koyu’nda yoğunlaştırıldı. Gece saatlerine kadar süren çalışmalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir iz bulunamadı.

Olayla ilgili olarak Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Halit Yukay’ın kaybolmasıyla ilgili her ihtimalin değerlendirildiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları, 7 Ağustos sabahının ilk ışıklarıyla yeniden başladı.