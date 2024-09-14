Karabağlar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 12.'si düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, İzmirlilerin yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde başladı. Festivale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer başta olmak üzere çok sayıda önemli isim ve vatandaş katıldı.

Karabağlar’ın geleneksel festivali

Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 12. Kavacık Üzüm Festivali, Kavacık köyünün yöresel lezzetlerini ve kültürel mirasını öne çıkararak bölgenin marka değerini artırmaya devam ediyor. Türkiye’ye tanıtılan coğrafi işaret belgeli Kavacık üzümü, bu yıl da festivale katılan binlerce İzmirli tarafından ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren köy meydanına gelerek festivalin tadını çıkardı.

Yüzlerce katılımcı bir araya geldi

Festivalin ilk günü, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer'in, üretici stantlarını gezerek üreticilere hayırlı kazançlar dilemesiyle başladı. Açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte hazır bulundu. Törene ayrıca birçok siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve İzmir’in önde gelen isimleri katıldı.

“İzmir, üzümüyle de ünlü bir şehirdir”

Törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, festivalin İzmir’in sadece denizi ve doğasıyla değil, aynı zamanda tarım ürünleriyle de ön plana çıkması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Tugay, “Bu festival, Kavacık üzümünün tanıtımı ve bölgenin kalkınması açısından büyük önem taşıyor. İzmir, deniziyle olduğu kadar köyleri ve tarım ürünleriyle de eşsiz bir şehirdir” dedi.

“Birlikte çalışarak değerlerimizi büyüteceğiz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise, festivalin sadece üzümü tanıtmakla kalmadığını, aynı zamanda köylerin ve tarımsal üretimin önemini vurguladığını belirtti. Kınay, “Kavacık üzümü, coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi. Bu üzüm, geç olgunlaşan ancak özünü kaybetmeyen bir üründür. Biz de tıpkı bu üzüm gibi, değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak köylerimizi, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi daha iyi bir yaşamla buluşturacağız” diye konuştu.

Yarışmalar ve gösteriler büyük beğeni topladı

Festivalde düzenlenen Kavacık Üzüm Yarışması, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmada birinciliği Serap Dağgülü kazanırken, ikincilik Sibel Çoban’a, üçüncülük ise Adnan Yeşilbayır’a verildi. Kazananlara ödüller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Karabağlar Belediye Başkanı Kınay ve Karabağlar Kaymakamı Özer tarafından takdim edildi. Ayrıca festivale katkıda bulunan seçici kurul üyelerine teşekkür belgeleri verildi.

Zengin etkinlik programı İzmirlileri büyüledi

Festivalin ilk gününde halk aşıkları tarafından düzenlenen “Aşık Atışması” ve “Köyün Bilgeleri Anlatıyor” söyleşisi, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Kavacık’ın tarihini anlatan eski fotoğrafların sergilendiği görsel sunumlar ve Ünal Mavigöz pop orkestrasının konseri de programa renk kattı. Ayrıca çocuklar için düzenlenen “Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar” etkinliği, maskotlar ve animasyon gösterileri de ilgiyle karşılandı.

Pazar günü etkinlikleri sürprizlerle dolu

Festival, Pazar günü de dolu dolu devam edecek. Kavacıklı ressam Meryem Düzgünkaya’nın yaşamını anlatan belgesel gösterimi, eski Kavacık fotoğrafları sergisi ve halk oyunları gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. İzmirli sanatçı Sedat Yüce’nin sahne alacağı konser, festivalin en heyecanla beklenen anlarından biri olacak. Ayrıca, ünlü gastronomi uzmanı Sibel Önbaş’ın katılımıyla Kavacık üzümünden yapılan peltelerin tadım etkinliği gerçekleştirilecek.

Kavacık Üzüm Festivali

Kavacık Üzüm Festivali, hem yöresel lezzetlerin tanıtımını yaparak hem de köy yaşamını canlandırarak İzmir’in kırsal bölgelerinin kalkınmasına katkı sağlıyor. Her yıl daha da büyüyen bu festival, İzmir’in kültürel ve tarımsal mirasını geleceğe taşımaya kararlı. Festival süresince gerçekleştirilen etkinlikler, İzmirlilerin hem eğlenip hem de Kavacık üzümünün eşsiz tadını keşfetmesine imkan tanıyor.