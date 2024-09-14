Süper Lig'e 2 sezon aradan sonra dönen Göztepe, transfer sezonuna yavaş başlamasına rağmen son günlerde gerçekleştirdiği hamlelerle dikkat çekti. İlk 4 maçında 6 puan toplayarak yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Brezilyalı sol bek Djalma Silva, stoper Koray Günter, sağ bek Nazım Sangare ve orta saha Isaac Solet’i kadrosuna katmıştı. Uzun süre transferde sessiz kalan Göztepe, taraftarını endişelendirirken, kamp sonrası yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

Yeni transferler kadroyu güçlendirdi

Tanzanyalı stoper Novatus Miroshi’yi savunmaya ekleyen Göztepe, kaleye ise Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti. Daha sonra Japon orta saha Kuryu Matsuki’yi kiralayarak orta sahaya derinlik kazandıran yönetim, defansa Malcom Bokele’yi transfer etti. Brezilyalı golcü Juan Silva ve orta saha Victor Hugo’nun gelişiyle Göztepe, hücum hattını güçlendirdi.

Lis yeniden Göztepe’de

Geçen sezon kiralık olarak Göztepe forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis, bu kez bonservisiyle İzmir ekibine döndü. Lis, üçüncü hafta oynanan Alanyaspor maçında yeniden kaleyi devralarak takıma katkı sağlamaya başladı.

Fofana transferiyle büyük heyecan

Transfer döneminin son gününde ise Göztepe, Premier Lig ekibi Chelsea'nin forveti Datro Fofana’yı kiralayarak büyük bir hamle yaptı. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü, satın alma opsiyonuyla birlikte İzmir ekibine katıldı ve taraftarları heyecanlandırdı.

Göztepe, yavaş başladığı transfer dönemini Fofana transferiyle tamamlarken, kadrosunu birçok önemli isimle güçlendirdi.