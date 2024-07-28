Güçlü sesi ve etkileyici şarkılarıyla tanınan Aşkın Nur Yengi, 12 kilo vererek hayranlarını şaşırttı. Dün akşam İzmir Antik Kent'te konser veren sanatçı, sahne öncesinde kameralar karşısına geçerek zayıflama süreci hakkında bilgiler verdi.

"16 saat aç kaldım"

Yengi, cesur kıyafetiyle göz doldurduğu Cumartesi Sürprizi programında, "Günde iki öğün yemek yiyorum. Aralıklı oruç uyguluyorum ve 16 saat boyunca hiçbir şey yemiyorum. Bu yöntemle sağlıklı bir şekilde kilo verdim ve küçülmeye başladım" dedi. Aralıklı oruç yöntemiyle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini belirten Yengi, hayranlarına da bu yöntemi tavsiye etti.

Sanatçı, artık albüm çıkarmayacağını ancak müzik kariyerine yeni şarkılarla devam edeceğini söyledi. Eylül ayında Sezen Aksu imzalı yeni bir şarkı çıkaracağını duyuran Yengi, bu şarkının düzenlemesinin Mustafa Ceceli tarafından yapıldığını belirtti. Yengi, yeni şarkısının klibi için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçeceğini de sözlerine ekledi.