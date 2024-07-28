İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yoğun trafik denetimlerinde 2 milyon 464 bin 204 aracın kontrol edildiğini ve 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Trafik denetimleri sıkılaştırıldı

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuata aykırı olarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlali yapan 118 bin 349, periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri takmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve mali sorumluluk sigortası olmayan 9 bin 391 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda, toplamda 423 bin 69 araç ve sürücüye işlem yapıldı.