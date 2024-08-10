Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kararlı bir duruş sergilediği vurgulandı.

Açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK-YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi," ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, terörle mücadelede proaktif ve kesintisiz operasyonlar yürütüleceğini ve terörün kaynağında yok edilmesi hedefinin sürdürüleceğini belirtti. Bu operasyonlar, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama ve bölgedeki terör tehdidini ortadan kaldırma amacını taşıyor.