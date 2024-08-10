Yargıtay, eşinin akrabalarıyla görüşmemek ve onlara kötü davranmanın, boşanma davasında kusur sayılabileceğine hükmetti. Bu karar, evliliklerde uyum ve yaşam kalitesinin önemini vurguluyor.

Ankara'da boşanma davası ve tazminat kararı

Ankara'da bir kadın, eşinin kumar alışkanlığı ve ailesinin evliliğe müdahalesi nedeniyle boşanma davası açtı. Koca ise eşinin kendisine sevgi göstermediğini, ev işlerine ve çocuk bakımına ilgisiz olduğunu belirterek, karşı dava açtı ve tazminat talep etti. Ankara 7. Aile Mahkemesi, kadını az kusurlu, kocayı ise ağır kusurlu buldu ve kadına toplam 60 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

İstinaf Mahkemesi kararı değiştirdi

Tarafların itirazı üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi, eşlerin kusur oranlarının eşit olduğuna karar vererek, kadın lehine verilen tazminat kararını kaldırdı ve boşanma kararını onadı.

Yargıtay’ın son kararı

Kadın, istinaf kararını temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, istinaf mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu ve onadı. Yargıtay, boşanma kararının usul ve kanuna uygun olduğuna, temyiz isteminin reddine hükmetti.