İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8 Eylül’de gerçekleştirilecek 12. Uluslararası İzmir Yarı Maratonu için kayıtlar sürüyor. 16 yaş ve üzeri tüm sporcuların katılımına açık olan maratonun kayıt dönemi 1 Eylül’e kadar devam edecek. Yarış, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Haydar Aliyev Bulvarı Başak Sokak'tan dönerek aynı noktada sona erecek.

Yarış detayları ve kayıt bilgileri

Yarışma 21 kilometre 97 metre uzunluğunda olacak ve saat 07.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan start alacak. Koşu, 10.00’da aynı noktada sonlanacak. Katılmak isteyen sporcular kayıtlarını 1 Eylül 2024 saat 18.00’e kadar maratonizmir.org adresinden online olarak yapabilirler.

Kit dağıtımı ve koşullar

Koşu tişörtleri, göğüs numaraları ve çipler, 6-7 Eylül tarihlerinde 16.00-22.00 saatleri arasında Kültürpark’taki kit dağıtım alanından teslim alınabilecek. Katılımcılar, kit teslim SMS’lerini göstererek içeriye giriş yapabilecekler. Kit dağıtım alanı, tenis kortunun yanındaki Ahşap Sahne çim alanında yer alacak.

Ödüller ve kategoriler

Yarışın sonunda genel klasman, genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk sporcular ve yaş gruplarına göre ödüller verilecek. Kategoriler arasında 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ve üstü yer alıyor.

Yarış hakkında daha fazla bilgi ve iletişim için 232. 293 30 90 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.