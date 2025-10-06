Yusuf Tekin, raporun ilk Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağını açıkladı.

Kanal 7’de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, toplumsal ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim süresinin yeniden düzenlenmesinin gündemde olduğunu belirtti. Tekin, “Zorunlu eğitimin 12 yıldan daha kısa bir modele çekilmesi yönünde farklı alternatifler hazırlandı. Cumhurbaşkanımızın onayının ardından bu modellerden biri uygulanabilir” dedi.

Bakan Tekin, alınacak kararın ardından yeni sistemin takviminin hızla şekilleneceğini ifade ederek, “Bu yıl içinde kararın netleşmesini bekliyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlaması da buna göre yapılacak” diye konuştu.

Zorunlu eğitimin yanı sıra yükseköğretimde de önemli değişiklikler planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) lisans eğitimini 3 yıla indirmeye yönelik çalışmaları hatırlatan Tekin, bu konunun da raporda yer aldığını belirtti.

Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili takvimi de açıkladı. 2025 yılı için KPSS ve mülakat sisteminin son kez uygulandığını vurgulayan Tekin, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 15 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz” dedi. Ayrıca 2026 yılı başından itibaren Milli Eğitim Akademisi bünyesinde 10 bin öğretmenin eğitim sürecinin başlatılacağını duyurdu.