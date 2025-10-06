Kuşçular Mahallesi Önen Koyu’nda öğle saatlerinde meydana gelen olayda, T.A. isimli erkek, aracında bulunduğu sırada elindeki tüfeğin “kazara” ateş aldığını öne sürdü. Açılan ateş sonucu eşi Burçin Razak Akyürek (32) ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Akyürek’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

T.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, ilk ifadesinde silahın istemeden ateş aldığını iddia etti. T.A., tüfeğin araç içindeyken ateş aldığını ve merminin dışarıda bulunan eşine isabet ettiğini söyledi.

Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Burçin Razak Akyürek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cinayetin “kaza” olup olmadığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.