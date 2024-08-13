İzmir 12 Ağustos İZDENİZ feribot ve vapur seferleri İzmir 12 Ağustos İZDENİZ feribot ve vapur seferleri

İZBAN seferleri, İzmir'de hafta içi ve hafta sonu 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Seferler sabah 05:20'de başlamakta ve gece 01:23'te sona ermektedir. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu için aynıdır.

Hafta sonu İZBAN saatleri

Hafta sonları da İZBAN, sabah 05:20'de açılır ve gece 01:23'te kapanır.

İZBAN güzergah hattı ve aktarma istasyonları

İZBAN hattı, geniş bir güzergah ağına sahiptir. İstasyonlar ve aktarma noktaları şunlardır:

  • Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna,
  • Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere,
  • Adnan Menderes Havalimanı'na aynı adı taşıyan istasyondan,
  • Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilir.

Halkapınar İZBAN saatleri

Halkapınar istasyonunda İZBAN seferleri genellikle 06:00'da başlar ve her 12-24 dakikada bir sefere devam eder. En geç 23:50-00:00 arasında son sefer yapılır ve genellikle 00:50'de sonlanır.

İZBAN SEFER SAATLERİNİ İÇİN TIKLAYIN....

İZBAN durakları

İZBAN hattı şu istasyonlardan geçmektedir:

  • Aliağa
  • Biçerova
  • Hatundere
  • Menemen
  • Egekent 2
  • Ulukent
  • Egekent
  • Ata Sanayi
  • Çiğli
  • Mavişehir
  • Şemikler
  • Demirköprü
  • Nergiz
  • Karşıyaka
  • Alaybey
  • Naldöken
  • Turan
  • Bayraklı
  • Salhane
  • Halkapınar
  • Alsancak
  • Hilal
  • Kemer
  • Şirinyer
  • Koşu
  • İnkılap
  • Semt Garajı
  • Esbaş
  • Gaziemir
  • Sarnıç
  • Adnan Menderes Havalimanı
  • Cumaovası
  • Develi
  • Tekeli
  • Pancar
  • Kuşçuburun
  • Torbalı
  • Tepeköy
  • Sağlık
  • Belevi
  • Selçuk

Alaybey, Karşıyaka, Nergiz ve Şirinyer istasyonları yer altındadır; diğerleri yer üstündedir.

Editör: Sezin Türkyılmaz