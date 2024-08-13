Genç tasarımcı adaylarının yeteneklerini ortaya koymalarına fırsat tanıyan Ezber Bozan Tasarım Yarışması, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin ev sahipliği yaptığı yarışma, öğrenci ve profesyonel tasarımcıları farklı kategorilerde buluşturuyor.

Türk mobilya sektöründe tasarımın önemi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, yarışmanın Türk mobilya sektörüne yaptığı katkıları vurgularken, 2024 yılının ilk 7 ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, Almanya ve ABD gibi ülkeler yer alırken, Gürle, sektörün 2023 yılında 4,6 milyar dolar ihracat yaparak önemli bir başarıya imza attığını ifade etti. Ayrıca, mobilya ihracatında kilogram fiyatının 3,5 dolardan 6 dolara çıkarılması için tasarım yarışmalarının kritik rol oynadığını vurguladı.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nın amacı ve teması

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, yarışmanın ilk yılından bu yana büyük ilgi gördüğünü ve mobilya sektöründe inovatif, çevresel ve kullanıcı dostu çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti. Bu yılki tema olan “MOBİLYAŞAM”, bireylerin değişen yaşam alanlarına uyumlu, mobilite içeren ve kolay taşınabilir tasarımları kapsıyor. Yarışmanın temel amacı, mobilya sanayinin rekabet gücünü artırmak ve ihracatı yükseltmek.

Yarışma detayları ve ödüller

Ezber Bozan Tasarım Yarışması, öğrenci ve profesyonel tasarımcılar olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Yarışmacılar, ödül olarak para ödülleri, yurtdışı fuar katılımı, yurtdışı eğitim bursu ve üniversite özel ödülü gibi fırsatlar kazanacaklar. Öğrenci kategorisinde birinci olan tasarımcı 80.000 TL, profesyonel kategoride ise 125.000 TL ödül kazanacak.

Jüri üyeleri:

Berkay Gürsoy

Ece Yalım

Enrique Marti

Fikri Doruk Yorgancıoğlu

Fulden Dehneli

Gamze Güven

Mehmet Mehmetalioğlu

Özlem Yalım

Serdal Korkut Avcı