AYDEM Elektrik, 13 Ekim Pazartesi günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

13 Ekim günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İlçe Tarih / Saat Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Buharkent 13.10.2025 09:30 – 16:00 Feslek, Gelenbe, Yukarı Gelenbe Mahallelerinin tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası 13.10.2025 10:00 – 15:00 Karaova Mahallesi: Davutlar Yolu 4. Sk., Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Menekşe, Hürriyet, Orkide, Mimoza, Manolya, Papatya, Yasemin, Zeytin, Pınar, Çınar, Begonvil, Akasya, Hanımeli, Ardıç, Şebboy, Kaktüs, Sardunya, Sümbül Sk. ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Söke 13.10.2025 15:00 – 17:00 Özbaşı, Çalıköy, Nalbatlar, Karacahayıt, Avşar, Köprualan, Karakaya, Yeşilköy Mahalleleri Planlı Elektrik Kesintisi
Bozdoğan 13.10.2025 09:00 – 17:00 Amasya Mahallesi ASKİ İçme Suyu Trafoları Bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Nazilli 13.10.2025 10:00 – 13:00 Ocaklı ve Dallıca Mahalleleri ile özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Efeler 13.10.2025 11:00 – 13:00 Dalama Yeniköy Bucağı Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez (Efeler) 13.10.2025 11:00 – 13:00 Adnan Menderes Mh. (566 Sk., Yeşilırmak Cd., Beyazıt Blv., 561–566 Sk., Enver Paşa Blv., Orhan Gazi Cd., 541–546 Sk. arası bölgeler) Planlı Elektrik Kesintisi
Çine 13.10.2025 10:00 – 15:00 Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mahalleleri ve özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Didim 13.10.2025 10:00 – 14:00 Efeler Mahallesi: Kalender Cd., Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Cd., 1660–1684 Sk. civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası (2. Kesinti) 13.10.2025 09:00 – 14:00 Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mahalleleri ve özel trafolu aboneler Planlı Elektrik Kesintisi
Germencik 13.10.2025 09:00 – 15:00 Merkez Mahalleleri ve Hıdırbeyli Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Karacasu 13.10.2025 09:00 – 13:00 Çamköy Mahallesi tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Kuyucak 13.10.2025 10:00 – 15:00 Yukarı Gencellidere Mahallesi tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Sultanhisar 13.10.2025 09:00 – 16:00 Atça Mahallesi Kavaklar Cd. ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Karpuzlu 13.10.2025 10:00 – 16:00 Gölcük Kışla Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 13 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

