AYDEM Elektrik, 13 Ekim Pazartesi günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
13 Ekim günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Tarih / Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Buharkent
|13.10.2025 09:30 – 16:00
|Feslek, Gelenbe, Yukarı Gelenbe Mahallelerinin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|13.10.2025 10:00 – 15:00
|Karaova Mahallesi: Davutlar Yolu 4. Sk., Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Menekşe, Hürriyet, Orkide, Mimoza, Manolya, Papatya, Yasemin, Zeytin, Pınar, Çınar, Begonvil, Akasya, Hanımeli, Ardıç, Şebboy, Kaktüs, Sardunya, Sümbül Sk. ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Söke
|13.10.2025 15:00 – 17:00
|Özbaşı, Çalıköy, Nalbatlar, Karacahayıt, Avşar, Köprualan, Karakaya, Yeşilköy Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bozdoğan
|13.10.2025 09:00 – 17:00
|Amasya Mahallesi ASKİ İçme Suyu Trafoları Bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Nazilli
|13.10.2025 10:00 – 13:00
|Ocaklı ve Dallıca Mahalleleri ile özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Efeler
|13.10.2025 11:00 – 13:00
|Dalama Yeniköy Bucağı Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkez (Efeler)
|13.10.2025 11:00 – 13:00
|Adnan Menderes Mh. (566 Sk., Yeşilırmak Cd., Beyazıt Blv., 561–566 Sk., Enver Paşa Blv., Orhan Gazi Cd., 541–546 Sk. arası bölgeler)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çine
|13.10.2025 10:00 – 15:00
|Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mahalleleri ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Didim
|13.10.2025 10:00 – 14:00
|Efeler Mahallesi: Kalender Cd., Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Cd., 1660–1684 Sk. civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası (2. Kesinti)
|13.10.2025 09:00 – 14:00
|Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mahalleleri ve özel trafolu aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Germencik
|13.10.2025 09:00 – 15:00
|Merkez Mahalleleri ve Hıdırbeyli Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karacasu
|13.10.2025 09:00 – 13:00
|Çamköy Mahallesi tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuyucak
|13.10.2025 10:00 – 15:00
|Yukarı Gencellidere Mahallesi tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sultanhisar
|13.10.2025 09:00 – 16:00
|Atça Mahallesi Kavaklar Cd. ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karpuzlu
|13.10.2025 10:00 – 16:00
|Gölcük Kışla Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 13 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr