AYDEM Elektrik, 13 Ekim Pazartesi günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
13 Ekim’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Tarih ve Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Ortaca
|13.10.2025 09:00 - 12:00
|Beşköprü ve Arıkbaşı Mahallelerine bağlı Hacılar Caddesi, Arıkbaşı Sokak, Mevlana Sokak, 54, 139, 140, 722 Sokak ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bodrum
|13.10.2025 15:00 - 19:30
|Cevat Şakir Mahallesi; İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd., Cafer Paşa Cd., Büyük İskender Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd., Saldır Şeyh Cd., Halilim Sk., Çökertme Sk., Aspat Sk., Kaktüs Sk., Sabırlık Sk., Şebboylum Sk., Kazancı 1 Sk., Zerdali Sk., Fire İncir Sk., Mandalin Sk., Pomelen Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., 1501. Sk., 1521. Sk.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menteşe
|13.10.2025 14:00 - 17:00
|Orhaniye Mahallesi bir kısmı (Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı) ve bölgedeki özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkez (Menteşe)
|13.10.2025 14:00 - 17:00
|Zeytin Mah. (Zeytin Sk., Gökçebelen Küme Evleri, Taşcağız Küme Evleri, Kabaağaç Küme Evleri), Dağpınar Mah. (Köyiçi Sk., Alacin Küme Evleri)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Fethiye
|13.10.2025 12:00 - 16:00
|Patlangıç Mah.; Osman Yakalıoğlu Sk., Osman Akman Sk., 467. Sk. ve bağlantılı sokaklar, MUSKİ içme suyu deposu çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Milas
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|Baharlı, Bahçeköy, Koru, Akyol ve Beçin Mahalleleri kısmen, Milas-Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve çevresindeki özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seydikemer
|13.10.2025 09:00 - 15:00
|Bayırköy Mahallesi Merkez mevkii çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dalaman
|13.10.2025 14:00 - 18:00
|Altıntaş Mahallesi; Şehit Turgut Yılmaz Cd., Şehit Turgut Yılmaz 1-3-8 Sk., İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7-14 Sk., Doğa Park Evleri ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Marmaris
|13.10.2025 10:00 - 16:00
|Hisarönü Mahallesi Merkez mevkii geneli
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ula
|13.10.2025 10:00 - 16:00
|Şirinköy Mahallesi tamamı, Çıtlık Mahallesi bir kısmı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Yatağan
|13.10.2025 10:00 - 16:00
|Hacıbabramlar, Hacıveliler, Kırıkköy Mahalleleri geneli
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kavaklıdere
|13.10.2025 14:00 - 17:00
|Yeni Mahalle Yayla Mevkii ve Hacigeç Mevkii
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 13 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr