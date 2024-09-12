İzmir'de 13 Eylül Cuma günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
Kesinti ID : 3184762
Saat : 9:00 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BALÇOVA / İZMİR
Korutürk ( Özlem Sk. )
Onur ( İrim Zambak )
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 11:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( Atilla Çağatay Sk. Timurlenk Sakarya Cd. Sakarya Leylak Sk. Ladin Kuşkonmaz Sk. Demirci Efe Sk. DAVUT SULARİ Atilla Sk. )
Teleferik ( Özsağlık Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Tolga Sk. Timurlenk Sk. Sakarya Cd. Eruysal Sk. Cenk Sk. Cengizhan Sk. )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adalet ( Haydar Aliyev Cd. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 9:30 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( Kurudere Köyü İç Yolu Kurudere Köyü İç Yolu DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA DOĞA )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Germiyan ( İzmir Çeşme Yolu ÖREN MEVKİİ Kösedağ Mevkii İcyol İc Yol 20009/1 ÇÜMEN 8. Sk. 12. Sk. 11. Sk. 20009 Çümen Küme Evler ÖREN Yaka Küme 20310 20300 )
Alaçatı ( Ares Kooperatifi )
Karaköy
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzeltepe ( 8423. Sk. 8424/5. Sk. 8424/6. Sk. 8424/8. Sk. 8425. Sk. 8426. Sk. 8427. Sk. 8428/1. Sk. 8428/2. Sk. 8156. Sk. 8156/1. Sk. 8156/2. Sk. 8156/3. Sk. 8172. Sk. 8176. Sk. 8179. Sk. )
Yakakent ( 8087/1. Sk. 8172. Sk. 8175/1. Sk. 8175/2. Sk. 8175/3. Sk. 8175/4. Sk. 8175/5. Sk. 8186. Sk. 8186/1. Sk. )
Evka - 2 ( Çocuk Parkı İçi Yolu )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzeltepe ( 8424/28. Sk. 8428/3 8428/2. Sk. 8428/1. Sk. 8428. Sk. 8427. Sk. 8130/3. Sk. 8184/2. Sk. 8413. Sk. 8423/2. Sk. 8424. Sk. 8424/1. Sk. 8424/2. Sk. 8424/22. Sk. 8426. Sk. 8424/7. Sk. 8424/5. Sk. 8424/4. Sk. )
Şirintepe ( 8130/3. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uzunburun ( UZUNBURUN 5 Uzunburun Atatürk Uzunburun 3 UZUNBURUN 8 Uzunburun 7 Sk. UZUNBURUN 6 Uzunburun Cumhuriyet )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( Kartal Kandemir Cd. Hilmi Sk. Dicle Sk. Demet Sk. BARIŞÇI Atılgan Sk. KARACA YILDIRIM BEYAZIT Anafartalar Cd. 18 Evler Sk. Kuşlu Sk. ÇAĞLAR Yabangülü Sk. Yakamoz Sk. Yeşilırmak Yeşilırmak Cd. Rüzgar Sk. Uslu Sk. Papağan Sk. ORUÇ REİS Kızılırmak Sk. )
Fevzi Çakmak ( NİLÜFER Ali Stair Cd. YILDIRIM BEYAZIT Uslu Sk. )
Saat : 11:00 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Atatürk ( Merkez Cd. Kaşıkcı Sk. Kaynar Sk. Kasaplar Sk. Karayel Sk. Karagöz Cd. Işın Sk. Günışığı Gazi Osman Paşa Cd. Efe Dünya Sk. Dinçer Sk. Benel Sk. Azim Sk. Ayışığı Sk. Aydın Sk. Atalay Sk. Atalay Ata Cd. Anı Sk. Anı Sitesi )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Devrim ( 3754. Sk. 3771. Sk. 3771/1. Sk. 3771/2. Sk. 3771/7. Sk. Devrim Parkı İçi Yolu Eski İzmir Cd. Eskiizmir Park İçi Yolu 3749/1. Sk. 3749/2. Sk. 3749/3. Sk. 3753/20. Sk. 3753/23. Sk. )
Gazi ( 3890. Sk. 3889. Sk. 3888. Sk. 3887/3. Sk. 3887. Sk. 3886. Sk. Eski İzmir Cd. 3894/1. Sk. 3894. Sk. 3893/1. Sk. 3892. Sk. 3890/1. Sk. 3890/2. Sk. 3891. Sk. 3891/1. Sk. 3891/2. Sk. 3891/3. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( 7429. Sk. 7467/1 Girne 7467. Sk. 7466/4. Sk. 7466/3. Sk. 7466/2. Sk. 7466/1. Sk. 7435/1. Sk. 7435. Sk. 7434/2. Sk. 7434/1. Sk. 7431. Sk. 7401. Sk. 7425. Sk. 7427. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Demirköprü ( Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk. 6180/3. Sk. 6186. Sk. 6187. Sk. 6187. Sk. 6188. Sk. 6180/1. Sk. 6180/1. Sk. 6180. Sk. 6180. Sk. 6180/3. Sk. 6186. Sk. 6188. Sk. 6190/3. Sk. 6190/3. Sk. 6190/4. Sk. 6190/4. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Bestekar Yusuf Nalkesen Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
İğdeli
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2802. Sk. 2803. Sk. 2801. Sk. 2816. Sk. 2817 )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Millet ( 2559. Sk. 2563. Sk. 2536. Sk. 2547. Sk. 2558. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1472. Sk. 1471. Sk. 1470. Sk. 1469. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1473. Sk. 1472. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmetbeyli ( 4080 4100 4163 4102 4070 4171 4093 4095 4087 4091 4175 4107 4129 4151 4082. Sk. 4078/1. Sk. 4076. Sk. 4074. Sk. 4072. Sk. 4068. Sk. 4066. Sk. 4135 4161 4103 4141 4109 4110 Nation Cd. 4181 4183. Sk. 4179 4177. Sk. 4173. Sk. 4169. Sk. 4167. Sk. 4165. Sk. 4159. Sk. 4157. Sk. 4155. Sk. 4153. Sk. 4151. Sk. 4149. Sk. 4084. Sk. 4086. Sk. 4089. Sk. 4095/1. Sk. )
Gölova
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çaltı ( çaltı küme evler Çaltı Küme Evler Çaltı Küme Evler çaltı küme evler Çaltı Köyü Çaltı Çaltı Küme Evler )
Alaniçi ( Alaniçi Küme Evleri Alaniçi Küme Evler 6202. Sk. 6218. Sk. 6217. Sk. )
Karaorman ( Karaorman Küme Evler )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurbey ( Karakova Yolu Tire Ödemiş Yolu )
Hürriyet ( 1613 Tire Ödemiş Yolu BEŞGÖZ 1619 Sk. 1617 Sk. 1615 Sk. )
SELÇUK / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytinköy ( Kazangöl Cd. )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular ( 8018. Sk. 8018/2 8018 )
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uzunkuyu
Birgi ( 7501 SAVRAN KULE ÇETİN SİTESİ 7501 7516 7505 PETUNYA )
Zeytinler ( 7615 Şehit Özkan Elçi Sk. Öztürk Sk. KURTULUŞ )