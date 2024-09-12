Suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 18’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen SS, olay günü Toros bölgesindeki binada bulunduğunu belirtti. SS, olay sırasında polislerin Erkan Doğan'ı çekiştirdiğini ve Doğan'ın “Beni bırak” şeklinde bağırdığını ifade etti. Tanık, “Dişleri çekilmiş birinin parçaları çöker, bakınca anlarsınız. Ben böyle bir şey yapılan, ağzında kan da bulunanlar” şeklinde açıklamalarda bulunarak, Erkan Doğan'ın dişlerinin çekildiğine dair iddiaları reddedildi.

HTS kayıtları ve bilirkişi raporu

Barış Kurt'un talebiyle, HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlayan uzman tanık SY de dinlendi. SY, raporda bazı hataların bulunduğunu belirtti ve örnek olarak, Erkan Doğan tarafından Barış Kurt'un polisin tutulaklarında tam tersinin yazıldığını söyledi. Ayrıca Barış Kurt ile Ayhan Bora Kaplan'ın aynı bölgede baz vererek vermediğinin araştırıldığını ve aralarındaki mesafenin 10 kilometre olduğunu ifade etti.

Sanık Ayhan Bora Kaplan, bilirkişi raporundaki gelişmeleri gündeme getirerek, "Onlar hata yapmıyor, uyuyor" dedi. Kaplan, politikaların niyetli olarak yanıltıcı bilgilerin üretebileceğini iddia etti.

Duruşma yarına ertelendi

Tanıkların ifadeleri ve sunulan raporların ardından, mahkeme duruşmasını 13 Eylül 2024 tarihinde devam ettirmek üzere erteledi.