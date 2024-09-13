İzmir'de 13 Eylül Cuma günü için hava tahminleri açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren gökyüzü açık ve güneşli olacak. Saat 09.00-12.00 arasında sıcaklık 30°C olacak, hissedilen sıcaklık ise 33°C'ye kadar çıkacak. Nem oranı ise %57 seviyelerinde. Öğle saatlerinde (12.00-15.00) sıcaklık 32°C'ye kadar yükselirken, hissedilen sıcaklık 36°C olacak. Nem oranı bu saatlerde %53'e düşecek, rüzgar ise kuzeydoğu yönünden 17 km/s hızla esecek.

Öğleden sonra saat 15.00-18.00 arasında sıcaklık hafif bir düşüşle 31°C olacak, ancak hissedilen sıcaklık 35°C olacak. Nem oranı %60'a yükselirken, rüzgar 14 km/s hızla devam edecek.

Akşam saatlerinde ise sıcaklık daha da düşerek 26°C olacak ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde kalacak. Nem oranı %80'e çıkarken, rüzgar 9 km/s hızla esecek. Gece saatlerinde ise hava 24°C'ye kadar düşecek, nem oranı %95'e ulaşacak ve rüzgar 12 km/s hızla devam edecek.

İzmir'de 5 günlük hava tahmini

İzmir'de önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumu, özellikle sıcaklıkların yüksek seyretmesiyle dikkat çekiyor. 13 Eylül Cuma gününden itibaren İzmir'de sıcaklıkların gün içinde 32 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Cuma günü nem oranı yüzde 96'ya ulaşacak ve hafif rüzgarların etkili olması bekleniyor.

14 Eylül Cumartesi günü ise yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek, ancak yüzde 94'e kadar çıkan yüksek nem oranı ve yağmur bulutları etkili olacak.

15 Eylül Pazar günü de yağmur etkisini sürdürecek. Sıcaklık 28 dereceye kadar düşerken, yüzde 90 nem oranı ve 15 km/s hızında esen rüzgarlar görülmesi bekleniyor.

16 Eylül Pazartesi günü ise yağış sona eriyor ve hava yeniden ısınmaya başlıyor. Sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak, ancak nem oranı yüzde 82'ye düşecek.

17 Eylül Salı günü ise en düşük sıcaklık 19, en yüksek sıcaklık ise 28 derece olacak. Nem oranı yüzde 87 olarak tahmin ediliyor ve rüzgarın 13 km/s hızında esmesi bekleniyor.

Özetle, İzmir'de hafta sonu boyunca yağmur beklenirken, yeni haftaya tekrar sıcak bir havayla başlanacak.

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