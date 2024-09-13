Turgutlu’da 13-17 Eylül tarihleri arasında hava koşulları değişkenlik gösterecek. 13 Eylül Cuma günü az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıklar 14°C ile 33°C arasında değişecek. 14 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu hava etkili olacak ve sıcaklık 15°C ile 33°C arasında seyredecek. Ancak, 15 Eylül Pazar günü gökgürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor; sıcaklık 14°C ile 29°C arasında değişecek. Haftanın ilerleyen günlerinde ise az bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Nem oranlarının yüksek olması ve rüzgar hızlarının değişkenlik göstermesi, hava koşullarında ani değişikliklere yol açabilir. Vatandaşların özellikle Pazar günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

14 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 33°C arasında olacak. Nem oranı %33 ile %88 arasında değişecek.

15 Eylül Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek. Sıcaklıklar 14°C ile 29°C arasında olacak. Nem oranı %36 ile %93 arasında değişecek, bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

16 Eylül Pazartesi: Az bulutlu bir hava görülecek, sıcaklıklar 14°C ile 28°C arasında olacak. Nem oranı %19 ile %61 arasında.

17 Eylül Salı: Parçalı bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıklar 13°C ile 28°C arasında değişecek, nem oranı ise %26 ile %74 arasında olacak.

Hafta sonu beklenen yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.