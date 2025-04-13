13 Nisan günü Türkiye tarihine damga vuran olaylar, önemli isimlerin doğumları ve vefatlarıyla dolu. İşte tarihte bugün Türkiye’de yaşananlar.
Tarihte bugün 13 Nisan’da Türkiye’de yaşanan önemli olaylar
- 1925 – Takrir-i Sükûn Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte basın üzerindeki denetim arttı, birçok gazete kapatıldı.
- 1949 – Türkiye, Avrupa Konseyi’ne üye oldu. Bu üyelik Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri açısından dönüm noktasıydı.
- 1957 – Türkiye’nin ilk yerli uçağı olan “THK-16 Mehmetçik” prototipi tanıtıldı.
- 1975 – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamada federasyon fikrine karşı çıktı.
- 1991 – SHP ve DYP’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti göreve başladı. Başbakanlığa Süleyman Demirel getirildi.
- 2007 – Trabzon’da bir pazar yerine bırakılan bomba düzeneği etkisiz hale getirildi. Olay, Ergenekon davasında gündeme gelen eylemler arasında yer aldı.
- 2010 – Türkiye, “Nükleer Güvenlik Zirvesi”ne katılarak nükleer enerji konusunda uluslararası adım attı.
- 2014 – Soma’daki maden faciasının hazırlayıcı koşullarının raporlandığı TBMM araştırma komisyonu kuruldu.
- 2021 – İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı Türkiye genelinde kadınlar protesto gösterileri düzenledi.
13 Nisan’da Türkiye’de doğan ünlü isimler
- 1950 – Ferhan Şensoy, tiyatrocu ve yazar (ö. 2021)
- 1961 – Cem Yılmazer, oyuncu ve yönetmen
- 1981 – Selçuk İnan, Türk futbolcu ve teknik direktör
Tarihte bugün 13 Nisan’da Türkiye’de hayatını kaybedenler
- 1965 – Nakiye Elgün, Türkiye’nin ilk kadın öğretmenlerinden ve eğitimcilerinden (d. 1882)
- 2005 – Zeki Ökten, sinema yönetmeni (d. 1941)
- 2018 – Asım Bezirci, edebiyat eleştirmeni ve aydın (Madımak Katliamı kurbanı olarak da bilinir)
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Kaynak: HABER MERKEZİ