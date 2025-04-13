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13 Nisan günü Türkiye tarihine damga vuran olaylar, önemli isimlerin doğumları ve vefatlarıyla dolu. İşte tarihte bugün Türkiye’de yaşananlar.

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