İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Tören, Bergama İttihat ve Terakki Meydanı’ndaki Tonoz Bahçe’de gerçekleştirildi ve gazeteciliğin geçmişten bugüne geçirdiği evrimi vurgulayan bir konferansla başladı.

Genç gazeteciler destekleniyor

İGC Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, genç gazetecilerin mesleğe olan bağlılıklarını artırmak istediklerini belirterek, “Bu yarışmayla genç kalemlere motivasyon sağlamayı hedefliyoruz,” dedi.

“Gazetecilik zor bir meslek”

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, merhum Şakir Süter’in gazeteciliğe büyük katkılar sunduğunu hatırlatarak, mesleğin giderek daha zor hale geldiğini vurguladı. Türenç, "Gazetecilik bugün büyük bedeller gerektiren bir meslek haline geldi," diye ekledi.

“Medya özgür olmalı”

Gazeteci Doğan Satmış ise medyanın susturulmasının en büyük zararını halkın gördüğüne dikkat çekerek, "Medya özgür hale getirilmeli ki, topluma doğruyu aktaran bir bekçi olabilsin," dedi.