Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Dart Turnuvası!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin finali olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı kapsamında Zafer Kupası Dart Turnuvası düzenledi. Turnuva, il genelinden 32 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu yıl 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Kupası Dart Turnuvası, dart sporuna gönül veren sporcuları bir araya getirdi. Turnuva, 5 Eylül Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muğla’nın farklı bölgelerinden katılımcılar

Turnuvaya, Muğla’nın çeşitli ilçelerinden gelen toplam 32 sporcu katılım gösterdi. Etkinlikte, sporcular birincilik için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada birinciliği Alim Ökdem kazanırken, Kemal Gönül ikinci, Ahmet Ünal ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

Zafer Bayramı coşkusu Dart Turnuvası ile buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Zafer Bayramı coşkusunu çeşitli etkinliklerle kutladı. Zafer Kupası Dart Turnuvası, dart sporuna olan ilgiyi artırmayı hedeflerken, aynı zamanda yerel sporcuları bir araya getirerek anlamlı bir etkinlik oluşturdu.

Dart turnuvası, sporun farklı dallarında da benzer etkinliklerle devam ettirileceği sinyallerini verirken, Muğla halkı Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya devam ediyor.