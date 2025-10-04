Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan İzmir'de!

SPK’nın onay verdiği fonlar yalnızca hisse senedi yoğun fonlarla sınırlı değil. Farklı yatırım stratejilerine sahip fonlar da portföy seçeneklerine eklendi.

Bu fonlar, yatırımcılara hem sektör bazlı hem de algoritmik stratejilerle portföy çeşitlendirme imkânı sağlıyor.

Onaylanan fonlar arasında 5 hisse senedi yoğun fon öne çıkıyor. Bu fonlar, farklı sektörler ve stratejiler üzerine odaklanarak yatırımcılara çeşitlendirilmiş fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 13 yeni fon ihracına onay verildiğini duyurdu. Onaylanan fonlar arasında 5 hisse senedi yoğun fon dikkat çekiyor. Bu fonlar yatırımcılara sektör ve strateji bazlı yatırım imkânı sunacak.

