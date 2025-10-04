Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 13 yeni fon ihracına onay verildiğini duyurdu. Onaylanan fonlar arasında 5 hisse senedi yoğun fon dikkat çekiyor. Bu fonlar yatırımcılara sektör ve strateji bazlı yatırım imkânı sunacak.
Hisse senedi yoğun fonlar
Onaylanan fonlar arasında 5 hisse senedi yoğun fon öne çıkıyor. Bu fonlar, farklı sektörler ve stratejiler üzerine odaklanarak yatırımcılara çeşitlendirilmiş fırsatlar sunmayı hedefliyor.
Hisse senedi yoğun fonlar listesi:
-
A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ
-
A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
-
A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
-
A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
-
-
Bulls Portföy Yönetimi AŞ
-
Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon
-
-
QNB Portföy Yönetimi AŞ
-
QNB Portföy Algoritmik Stratejiler Hisse Senedi Fonu
-
Bu fonlar, yatırımcılara hem sektör bazlı hem de algoritmik stratejilerle portföy çeşitlendirme imkânı sağlıyor.
Diğer onaylanan fonlar
SPK’nın onay verdiği fonlar yalnızca hisse senedi yoğun fonlarla sınırlı değil. Farklı yatırım stratejilerine sahip fonlar da portföy seçeneklerine eklendi.
-
A1 Capital Portföy
-
A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fon
-
-
Emaa Blue Portföy
-
Emaa Blue Portföy Mozaik Serbest Fon
-
-
İstanbul Portföy
-
İstanbul Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
-
-
İş Portföy
-
İş Portföy Kâr Payı Ödeyen İkinci Serbest (Döviz) Fon
-
-
Maxis Girişim Sermayesi
-
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İTÜ ARI Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
-
-
Neo Portföy
-
Neo Portföy Astra Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
-
Neo Portföy Koruncuk Eğitime Destek Para Piyasası Serbest Fon
-
Neo Portföy Sekizincisi Serbest Fon
-