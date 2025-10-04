Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 Ekim 2025 tarihli 2025/52 numaralı bülteninde, internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 14 siteye erişim engeli getirilmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

Erişim engeli kararının gerekçesi

SPK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu internet sitelerinin Türkiye’de faaliyet izni olmadan yatırımcılara kaldıraçlı işlem sunduğu tespit edildi. Bu durumun, yatırımcıların mağduriyetine yol açabileceği ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olduğu belirtildi.

Hukuki süreç

SPK, ilgili sitelere yönelik erişim engeli kararı için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) nezdinde gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Kararın ardından BTK, söz konusu sitelerin erişiminin engellenmesi için teknik adımları uygulayacak.

Erişim engeli alınan siteler

SPK bülteninde, erişim engeli talep edilen sitelerin isimleri ve faaliyet alanlarına dair detaylı bilgilere yer verildi. Ancak, sitelerin tamamının yurt dışında kayıtlı olduğu ve Türkiye’de yetkili sermaye piyasası lisansına sahip olmadığı vurgulandı.

Yatırımcılar için uyarı

SPK, yatırımcıları yurt dışı kaynaklı ve lisanssız internet siteleri üzerinden işlem yapmamaları konusunda uyardı. Kurul, özellikle kaldıraçlı işlemler gibi riskli ürünlerde lisanslı ve güvenilir platformların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.