Tunceli’de küçükbaş hayvancılık yapan üreticiler, çoban ücretlerindeki fahiş artış nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçen yıl 70 bin TL olan çoban maaşları, bu yıl 130 bin TL’ye yükseldi.

Nitelikli iş gücü eksikliği

Hayvancılıkta nitelikli iş gücünün azalması ve şehirleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, çobanlık mesleği genç kuşaklar tarafından tercih edilmiyor. Bu durum üreticileri zor durumda bırakıyor, çobanlar adeta altın değerinde.

Üreticiler zor durumda

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Mürsel Bulut, 4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL harcadıklarını belirtti. Bulut, çobanların tüm masraflarını kendilerinin karşıladığını ancak buna rağmen çoban bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti:

“Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL’ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. 4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL’ye yakın para ödüyordum. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere.”

Yetkililere çağrı

Bulut, yetkililerin çoban fiyatlarına müdahale etmesi gerektiğini vurguladı:

“Bu gidişat hiç güzel değil. Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek.”