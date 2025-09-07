CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı. İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Pazartesi saat 12.00’de il binasına gidip Özgür Çelik ve partinin yöneticileriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Mahkeme kararı ve kayyum atanması

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum heyeti atandı.

Tekin’den kritik açıklama

Gürsel Tekin, Pazartesi günü il binasında olacağını belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm tartışmalara son vermek için Pazartesi saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere yanıt vereceğim.”

Eleştirilere yanıt

CHP’nin krizli bir dönemde görevi kabul etmesine yönelik eleştirilere değinen Tekin, “CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi içinde bulunduğu krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz. Hiçbir yol arkadaşımla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetim yok” dedi.

Milletvekilleri ve partili önlemleri

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, CHP yönetimi il binası önünde tedbir alacak. TBMM Grup Başkanvekilleri, İstanbul milletvekillerinin eksiksiz şekilde il başkanlığında bulunmasını istedi. Ayrıca kadın ve gençlik kollarının parti önünde zincir oluşturması bekleniyor.

İl binasında kucaklaşma mesajı

Tekin, emniyetten destek talep etmediğini belirterek, il binasını “baba evi” olarak gördüğünü ifade etti ve şunları ekledi:

“Kongre süreciyle ilgili hukuki bir sorun var. Bu nedenle görevlendirildik. Tüzüğümüze uygun şekilde eksikliklerin giderilmesine çalışacağız ve yarın gittiğimizde il başkanımız Özgür Çelik ve partinin diğer yöneticileriyle kucaklaşacağız.”