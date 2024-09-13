İzmir'de 14 Eylül Cumartesi günü 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3186130
Hacıömerli ( HACIÖMERLİ İNÖNÜ Hakan Sk HACIÖMERLİ İNÖNÜ HACIÖMERLİ FATİH BEŞTEPE ÇANAKKALE YUNUS EMRE 18/7 Akasya Sk. Atatürk Cd. Barbaros Sk. Dilek Sk. Emek Cd. ESENLİK Fatih Sk. Gül Sk. Hacıömerli Köy Yolu Hakan Sk. Huzur Sk. Karanfil Sk. Namık Kemal Cd. Nergiz Sk. Sümbül Sk. Yavuz Sk. Yunus Emre Cd. Yıldırım Sk. İstiklal Cd. )
Çaltılıdere ( KASIM HAZİRAN Bayırkent Sk. Cami 1. Sk. Cami Sk. Deniz Sk. Gül 1. Sk. Hacılar Sk. Karşıyaka Yolu Lale Sk. Mart Sk. Nergiz 2 Sk. Nergiz 2. Sk. Nisan Sk. Ocak Sk. Okul 3. Sk. Tavus Sk. Yalı Sk. ŞUBAT Çanakkale Ana Yolu Cd. )
Çoraklar ( Aydoğdu Sk. Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu )
Kalabak ( 107 KALABAK ŞEN ÇEVRE YOLU KALABAK 102 KALABAK ATATÜRK 101 KALABAK CUMHURİYET CİCİ GÖLET )
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu )
BAYINDIR / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:00
Kesinti ID : 3186492
Dernekli ( Mersinli Dernekli Yolu Dernekli Köyü İç Yolu )
Çınardibi ( Çınardibi Köyü İç Yolu Çınardibi Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Osmaniye Köyü Köy İç Yolu Armutlu Yolu )
Balcılar ( Kenger Balcılar Köyü İç Yolu Balcılar Köyü )
Osmanlar ( Osmanlar Köyü İç Yolu Osmanlar Köyü )
BERGAMA / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3183839
Atatürk ( Değirmen Yolu Küme Evleri Beyler sk )
Fevzipaşa ( Yeni Cd. Nilüfer Sk. Mehmet Akif Cd. Kadife Sk. Dere Yolu Bayatlı Cd. )
Sindel
İslamsaray
BUCA / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3181995
Yiğitler ( 349/1. Sk. 349. Sk. 343. Sk. 368/2. Sk. 368/1. Sk. 368. Sk. 362. Sk. )
Güven ( Onat Cd. Onat Adnan Kahveci Cd. 390. Sk. 389. Sk. 388. Sk. 387. Sk. 385. Sk. 384. Sk. 381. Sk. 341. Sk. )
Planlandı
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 5:00
Kesinti ID : 3184635
Yıldızlar ( ŞEHİT ER ZEKİ TOKER )
Karacaağaç ( 4028 Şehit Er Zeki Toker İzmir-Aydın Otoyolu YAĞ YERİ GRUBU Yolüstü Mevkii Sk. 4022. Sk. )
Planlandı
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 5:00
Kesinti ID : 3185672
Belenbaşı ( 3004/2 3018/5 3004. Sk. 3018/15 Sk. 3021/1 3018/13 3018/9 3021/1 Sk. 3004/1 BELEN 3007 3018 Beylik Cad. 3004 3018/8 3018 Sk. Efeler Cd. 3021/2 Sk. 3018/8 Sk. 3021. Sk. )
Zafer ( Çiftlik Sk. Gaffar Okkan Sk. 2366. Sk. 2359 Sk. 2360 2359. Sk. 2358. Sk. 2357. Sk. 2350 )
Yıldızlar ( ŞEHİT ER ZEKİ TOKER )
29 Ekim
Kırklar ( 5002/1 )
Karacaağaç ( 4028 Şehit Er Zeki Toker 3021/2 İzmir-Aydın Otoyolu YAĞ YERİ GRUBU 4022. Sk. Yolüstü Mevkii Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3180747
Ulucak İstiklal ( 163/2. Sk. 177/1. Sk. 216/1. Sk. 216/2. Sk. 9129. Sk. 9132. Sk. 9135. Sk. 9143. Sk. 9144. Sk. 9145. Sk. 9145/1. Sk. 9147. Sk. 9149. Sk. 9151. Sk. 9153. Sk. 9155. Sk. 9159. Sk. 9161. Sk. 9163. Sk. 9171. Sk. 9177. Sk. 9179. Sk. 9181. Sk. 9183. Sk. 9185. Sk. 9189. Sk. 9191. Sk. 9193. Sk. 9216. Sk. 9220. Sk. 9222. Sk. 9224. Sk. 9226. Sk. 9228. Sk. 9232. Sk. 9236. Sk. 9240. Sk. 9242. Sk. 9244. Sk. 9246. Sk. 9248. Sk. 9299. Sk. Gazi Blv. Mustafa İsmet İnönü Mustafa İsmet İnönü Cd. 9209 Ramazan Salbaş Cd. Sıtkı Aydınel Cd. Turgut Özal Blv. Şehit Jnd.Uz.Çvş.Ramazan Salbaş 9538 163/1. Sk. )
Damlacık ( Damlacık Yayla KUYUCAK SOKAK 9528 Damlacık Köy İç Yol Damlacık Cumhuriyet 9524 kuyucak yolu kümeevler 9528 Sk. Damlacık Yayları Evleri 9525 9510 9533 SITKI AYDINEL 9527 )
Beşpınar ( 9526 9531 )
Ulucak Cumhuriyet ( 113/1. Sk. 130. Sk. 9113. Sk. 9113/2. Sk. 9125. Sk. 9128. Sk. 9139. Sk. 9150. Sk. Gazi 9128 )
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 9197. Sk. 9209. Sk. 9210. Sk. 9212. Sk. 9214. Sk. 9217. Sk. 9219. Sk. 9221. Sk. 9223. Sk. 9205 Şehit Mustafa Akmansoy Cd. 9254 9195 Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi Şehit Mustafa Akmansoy MUSTAFA İSMET İNÖNÜ Mehmet Akif Ersoy Kocatepe Caddesi Celal Bayar 9267/1 Sk. 9267. Sk. 9260. Sk. 9258. Sk. 9255. Sk. 9254. Sk. 9250. Sk. 9231. Sk. 9227. Sk. )
Planlandı
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:00
Kesinti ID : 3186492
Yenikurudere ( Yenikurudere Köyü İç Yolu Yenikurudere Köyü YENİ KURUDERE YOLU )
Kamberler ( KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER KAMBERLER YOLU kamberleryolu kümeevler Kamberler Köyü İç Yolu )
Bayramlı ( Bayramlı Yolu Kümeevleri Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Köyü )
KİRAZ / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3186083
Karaburç ( TAŞTEPE )
Çömlekçi
MENDERES / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 5:00
Kesinti ID : 3184635
Oğlananası Atatürk ( FEVZİ ÇAKMAK Eski Aydın 7040. Sk. 7039. Sk. KOYUN AHILI 7035 İzmir-Aydın Otoyolu )
Kısık ( SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI )
Oğlananası Cumhuriyet
Planlandı
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 5:00
Kesinti ID : 3185672
Oğlananası Atatürk ( İzmir-Aydın Otoyolu Eski Aydın 7040. Sk. 7039. Sk. KOYUN AHILI 7035 )
Kısık ( SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI )
Oğlananası Cumhuriyet ( FEVZİ ÇAKMAK )
SEFERİHİSAR / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3185800
Ulamış ( 1435 )
TORBALI / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 5:00
Kesinti ID : 3184635
Yeşilköy ( İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. )
Planlandı
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 5:00
Kesinti ID : 3185672
Yeşilköy ( Fevzi Çakmak Cd. İZMİR AYDIN )
Planlandı
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:00
Kesinti ID : 3186492
Ormanköy ( 6331/1 6332 Sk. 6330. Sk. 6331. Sk. 6333. Sk. 6334. Sk. 6335. Sk. 6336. Sk. 6337. Sk. 6338. Sk. 6338/1. Sk. 6330/1 )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu çamlıca küme evleri yolu ÇAMLICA YOLU )
Dağteke ( 6230. Sk. 6231. Sk. 6233. Sk. 6234. Sk. Dağtekke Köyü )
Düverlik ( DÜVERLİK YOLU düverlik yolu küme evleri İBİLİ TEPESİ Düverlik Köyü İç Yolu düverlik yolu düverlik köyü iç yolu )
Helvacı ( düverlik küme evleri yolu 6332/1 6280. Sk. 6281. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6286. Sk. 6287. Sk. 6288. Sk. 6289. Sk. 6290. Sk. 6291. Sk. 6292. Sk. 6293. Sk. 6285 )
Dirmil ( Aydınlık Sk. GAZİ CD. çeşmealtı Çeşmealtı Topraklık Aldaş Sk. Alparslan Sk. Ata Cd. Aşağı Çeşme Sk. Balcı Sk. Beste Sk. Depo Sk. Değirmendere Sk. Dutlu Sk. Döşemelik Sk. Fetih Sk. Gazi Cd. Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Irmak Sk. Kardelen Sk. Kayalık Sk. Korucuk Köyü Kurtlar Sk. Küllü Sk. Kınalı Sk. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Molla Sk. Narlık Sk. Okul Sk. Songül Sk. Soykan Çk. Yağhaneler Sk. Zincirli Sk. Çeşme Sk. gazi GAZİ ATA )
Gazi Mustafa Kemal ( Yel Değirmeni Cd. Çamlık Sk. )
URLA / İZMİR
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3183993
Birgi ( 7514 )
Barbaros ( 7030 7031/1 Sk. 7030/2 7039 )
Planlandı
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3185794
Bademler ( 15031 Sk. 15033. Sk. 15014/3 BADEMLER 15034 Sk. 15035. Sk. 15036 Sk. 15037. Sk. 15014. Sk. 15027. Sk. 15028 15030 Sk. )
Planlandı
14Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3185800
Bademler ( 15024. Sk. 15024/1. Sk. 15025. Sk. 15026. Sk. 15028 15033. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı BADEMLER 15000 15000/1. Sk. 15014. Sk. 15015. Sk. 15016. Sk. 15017. Sk. 15018. Sk. 15019. Sk. 15020. Sk. 15021 15021/1 Sk. 15022. Sk. 15023. Sk. )