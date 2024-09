İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu’da Altyapı Performans Dönemi (APD) Sportif Direktörü Ahmet Furkan Can, istifa ederek görevinden ayrıldı. 5 yıldır kulüpte görev yapan Furkan Can, sosyal medya hesabından yaptığı veda açıklamasında, kişisel hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda Altınordu Futbol Kulübü ile yollarını ayırma kararı aldığını belirtti.

Furkan Can, veda mesajında Başkan Seyit Mehmet Özkan’a ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Altyapıda forma giyen genç futbolculara da seslenen Furkan Can, "Harama ve dedikoduya düşmeden, yeteneklerinizi dürüst ve ahlaklı bir şekilde uyguladığınızda neler yapabileceğinizi gördünüz. Sizi her zaman destekleyeceğim, sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.