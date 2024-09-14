İzmirli vatandaşları hafta sonu sıcak ve nemli bir hava bekliyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık ise 30°C olacak. Yüksek nem oranı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde %93’e kadar çıkacak. Nemli hava, hissedilen sıcaklığı artırabileceği için dışarıda vakit geçirecek kişilerin dikkatli olması öneriliyor.

Güneybatı yönünden esen 15 km/sa hızındaki hafif rüzgarlar, akşam saatlerinde serinlik sağlayacak. Gün boyunca parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak ve yağış beklenmiyor.

Genel Öneriler:

Güneş koruyucu ve hafif giysiler tercih edilmeli.

Yüksek nem nedeniyle bol su tüketilmeli.

Akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle dış mekanlarda serinlemek mümkün.

Hafta sonu dışarıda vakit geçirecek olanlar, sıcak ve nemli havaya karşı hazırlıklı olmalı.

Ayrıntılı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.